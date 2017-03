Kronzeuge in Politskandal von Eisenbahn überrollt

Nachdem am Samstag der slowakische Politiker Frantisek Gaulieder von einem Zug überrollt worden war, wird in unserem Nachbarland wild über die Hintergründe des Ablebens des 66- Jährigen spekuliert. Der in den 90er- Jahren als Gegner des umstrittenen damaligen Regierungschefs Vladimir Meciar bekannt gewordene Gaulieder hatte nämlich seit zwei Jahrzehnten immer wieder Morddrohungen erhalten. Er spielte eine zentrale Rolle in Politskandalen, deren Aufarbeitung gerade bevorstehen könnte.