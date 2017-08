krone.at- User: "Ich such schon ein Haus in Ungarn"

Dass das Ergebnis der Studie möglicherweise die Wahlentscheidung einiger Österreicher beeinflussen könnte, glaubt etwa prutus2016: "Nach dieser 'erschreckenden Erkenntnis' dürften die Linksparteien bei der nächsten Wahl schlecht abschneiden. Aber wie sieht es wirklich aus?" Auch derherrkarl meint: "Wahltag ist Zahltag!"

Die Bedenken sind besonders in Sachen Integration bei vielen Usern sehr präsent. Oesierin: "Einfach nur noch erschreckend, hoffentlich gehen einigen die Augen auf bevor es zu spät ist." User AbrahamLincoln vermisst die "alten Zeiten": "Wo ist das Wien von Qualtinger, Gemütlichkeit in Kaffeehäusern oder im Schanigarten, Sommerferien an der Donau, freudig Stimmung in den Straßen ohne Sicherheitsbedenken?"

"Hoffentlich hat der Wahlkampf mehr zu bieten"

Dass das Migrationsthema dermaßen dominant ist, stört Userin Coco4: "Na hoffentlich hat der Wahlkampf mehr zu bieten als immer dieses Thema." 7days meint dazu: "Vielleicht wäre es keine schlechte Idee wieder der Kirche beizutreten ..." HansKristStrach kann dem Ganzen sogar etwas Positives abgewinnen: "Dann wird sich das Alkoholproblem etwas reduzieren."

Einige überlegen sogar, Wien oder gleich Österreich den Rücken zu kehren. Ambrolauri: "Ich suche schon Haus in Ungarn!" dani1964 meint dazu: "Das zeichnet sich doch jetzt schon ab. Einige, die es sich leisten können, werden Ö halt dann den Rücken kehren." Auch kritischergeist will sich eine neue Bleibe suchen: "Darum werde ich sobald ich in Pension bin Wien den Rücken kehren. Muss leider noch 11 Jahre durchhalten. Der Nachfolger von Häupl und seiner Vize kann sich schon mal warm anziehen, aber wie sagt Hr. Häupl so schön: Mia is wurscht."