"Krone"- Familie hilft Tullner Sex- Opfer (15)

Der Verein "Hoffnungsschimmer" lädt das Opfer eine Woche lang auf einen Bauerhof in Niederösterreich ein, eine steirische Familie will es in seinem Haus am Wald Urlaub machen lassen, ein Pensionistenklub möchte der 15- Jährigen eine Kroatien- Reise finanzieren.

"Hilfsbereitschaft enorm"

In vielen Gemeinden werden Spendenaufrufe gemacht. Wie auch in Judenau bei Tulln, wo das Mädchen aufgewachsen ist und bis vor Kurzem gelebt hat. Bürgermeister Georg Hagl: "Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist enorm."

In einer Container-Flüchtlingsunterkunft nahe dem Tatort wurde der Verdächtige verhaftet. Foto: Peter Tomschi

Zwei der mutmaßlichen Täter - ein Afghane und ein Somalier - sind seit vergangener Woche in Haft, nach einem dritten Mann wird noch gefahndet. In Verhören leugnen die beiden Festgenommenen bislang das Verbrechen. Die 15- Jährige wird derzeit im Kinderschutzzentrum Die Möwe psychologisch betreut.

Kronen Zeitung