Kritik: "Pep Guardiolas unbestrittener Tiefpunkt!"

Die fünftplatzierten "Citizens" liegen nun schon zehn Punkte hinter Spitzenreiter Chelsea. Für die hohen Erwartungen des Manchester- Klubs viel zu wenig. "Guardiolas Team wurde nicht nur geschlagen, es wurde beschämt", schrieb "Daily Star" nach dem peinlichen Auftritt gegen Everton.

Foto: AP

Guardiola habe keinen Plan gehabt, wurde mehrmals ausgekontert. "Wie ein Mann, der sich in einer Phase des Schocks befindet. Ein Everton- Team voller Energie, jugendlichem Überschwang und einer Überzeugung, Verwüstung anzurichten, fügte Guardiola einen 90- minütigen Albtraum zu", fasste "Daily Mail" die Partie zusammen. "Wenn City so weiter spielt, könnten sie am Ende nicht einmal mehr unter den ersten Vier stehen", warnen die Medien den Spanier.

Bleibt Guardiola nach seinen zahlreichen Titeln mit dem FC Barcelona und dem FC Bayern in dieser Saison ohne Trophäe? Verpasst er mit City sogar die Champions- League Plätze? Nach der leblosen Vorstellung wird nun eine Reaktion von ihm und seiner Mannschaft erwartet …