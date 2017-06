Kritik an EU- Mission: "Förderaktion für Schlepper"

Nicht ganz so intensiv medial begleitet wie bei der Abreise zum Mittelmeer ist das Jagdkommando wieder von der EU- Mission "Sophia" zurückgekehrt: Die 15 Soldaten hatten in 30 Tagen nur zwei Einsätze auf hoher See. Von der Heeresführung wird die EU- "Offensive" gegen die Schleppermafia - inoffiziell - hart kritisiert.