"Kritik am Unternehmen gefährdet euren Job"

Wie der "Focus" am Donnerstag berichtete, soll sich AUA- Manager Jens Ritter außerdem mit einem scharfen Schreiben an die Mitarbeiter gewandt haben. Darin werde er laut "Focus" "unethisches, respektloses und firmenschädigendes Verhalten in jeglicher Kommunikationsform nicht tolerieren" und "arbeitsrechtliche Konsequenzen bis zur Entlassung" ergreifen.

Pilotenvertretung: "Mitarbeiter sollen so mundtot gemacht werden"

Bei Germanwings soll sogar von einem Lizenzverlust als disziplinarische Maßnahme für unliebsame Äußerungen die Rede sein. "Dies dient ausschließlich dazu, Mitarbeiter mundtot zu machen", kritisierte die Pilotenvertretung Vereinigung Cockpit (VC). Zudem sei von einer "Angstmache" die Rede. Die Personalvertretung empfehle laut "Focus" mittlerweile den Germanwings- Piloten, sich nicht mehr kritisch zu äußern und nur noch gesetzlich vorgeschriebene Reports zu verfassen.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

So sei bereits ein Pilot aufgrund einer kritischen Aussage zur Firmenstrategie aus Zweifeln an seiner psychologischen Tauglichkeit vom Flugdienst suspendiert und zum Arzt geschickt worden. Bei anderen Piloten sei die psychologische Tauglichkeit in Frage gestellt worden, nur weil sie eine Kur beantragt hätten.

Kampf der Billigflieger: Piloten fürchten Gehaltseinbußen

Die Piloten von Germanwings und AUA fürchten sich, wegen des scharfen Wettbewerbs mit Billigfliegern wie Ryanair und Wizz Air an Europas Himmel in eine Abwärtsspirale aus Gehaltseinbußen und Sozialkürzungen zu geraten. Vor knapp einem Jahr - zum Winterflugplan 2015/16 - war das Geschäft der Germanwings auf die Eurowings übergegangen. Unter diese Dachmarke baut der Mutterkonzern Lufthansa derzeit seine Billigsparte aus.

Airline- Sprecher: "Fördern offene Aussprache"

Ein Eurowings- Sprecher wollte auf Nachfrage von airliners.de nichts Konkretes über die erhobenen Vorwürfe sagen. Von einer "Angstkultur" könne aber angesichts der gelebten Kultur der Germanwings keine Rede sein. Die Airline fördere und fordere eine offene Aussprache und konstruktive Kritik, so der Sprecher.