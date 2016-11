Kripobericht: Immer mehr Einbrüche in Wohnhäuser

Steigt in Wien die Kriminalität - oder sind es nur "fehlerhafte PC- Einträge"? Faktum ist, dass in einem geheimen Polizeibericht eine Zunahme an Wohnhaus- Einbrüchen um 21,7 Prozent dokumentiert ist. Jeder fünfte Einbruch fand in der Donaustadt statt. Und von 718 Straftaten sind bisher nur 19 geklärt.