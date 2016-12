"Kriminelle Ausländer muss man rascher abschieben"

Sie und ihre Kollegen der Davidwache in Hamburg würden manchmal die gefühlt 50. Anzeige gegen einen Straftäter schreiben, in dem Wissen, dass dieser keine Konsequenzen zu befürchten habe, sagt Höxtermann. Da habe man häufig das Gefühl, dass man den Papierkram wohl am besten gleich in den Reißwolf stecken könne. Es gebe "Intensivtäter mit Migrationshintergrund, die immer noch hier sind", bekrittelt sie. Da werde "viel zu viel und viel zu lange diskutiert", so die Polizistin.

"Wir haben mal ausländische Einbrecher, zwei Frauen und einen Mann, auf frischer Tat ertappt und dann zur erkennungsdienstlichen Behandlung aufs Präsidium gebracht. Die wurden in der gleichen Nacht noch wieder freigelassen und haben am nächsten Tag fröhlich weitergemacht", führt Höxtermann ein Beispiel an. Solche Fälle seien für sie und ihre Kollegen natürlich frustrierend. Die Justiz sei am Limit und "wir als Polizisten auch", so die Frau gegenüber der "Bild".

Dass der deutschen Polizei manchmal unterstellt werde, dass sie rechts stünde, ärgert Höxtermann und ihre Kollegen. Das sei Blödsinn, die Beamten würden ihre Aufgaben höchst professionell erfüllen. "Wir sind neutral, auch wenn uns das manchmal aus den geschilderten Gründen schwerfällt", versichert die 31- jährige Oberkommissarin, die auch Vorsitzende der "Jungen Polizei" in der Deutschen Polizeigewerkschaft ist.