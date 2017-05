"Krieg gegen Nordkorea ist sehr wahrscheinlich"

Wenige Tage nach dem jüngsten Raketentest in Nordkorea, bei dem laut ausländischen Militärexperten ein Geschoss mit der bisher längsten Reichweite aus dem Arsenal von Diktator Kim Jong Un getestet worden war, hat der südkoreanische Präsident Moon Jae In eine militärische Auseinandersetzung mit dem Nachbarland als wahrscheinlich bezeichnet. Das Präsidialamt zitierte am Mittwoch den neuen Staatschef Südkoreas mit den Worten: "Die Realität sieht so aus, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen militärischen Konflikt an der Demarkationslinie gibt."