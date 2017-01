Kreuzbandriss und Saisonende für Conny Hütter

Während bei Bernadette Schild nach dem zweiten fünften Slalom- Platz in Folge trotz des verpatzten zweiten Laufs von Zagreb die Freude überwog: "Weil mir das Rennfahren wieder Spaß macht, ich mich riesig auf Marburg und die nächsten Bewerbe freue. Das war in der Vergangenheit nicht immer so - da hatte ich Bammel."

Renate Götschl rechnet mit neuen Hirscher- Rekorden

Was für Renate Götschl ein Fremdwort ist - die mit 110 Podestplätzen nach Annemarie Moser- Pröll zweiterfolgreichste Österreicherin ist. "Marcel Hirscher wird unsere Marken bald knacken.

Er kann - wenn er will - noch acht Jahre auf Top- Niveau fahren", so die 41- Jährige. Die sicher ist, dass Hirscher die Bestmarken nicht so egal sind, wie es scheint: "Natürlich bekommst du Meilensteine während der Karriere mit, die sind oft ein neuer Antrieb", so Götschl.

Florian Gröger, Kronen Zeitung