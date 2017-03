Kreuzbandriss! Christian Walder fällt lange aus

Ski- Rennläufer Christian Walder hat sich am Donnerstag bei einem Sturz im Super- G-Training auf der Reiteralm einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen. Das ergab eine MR- Untersuchung in der Privatklinik Hochrum. Der 25- jährige Kärntner, der in der zu Ende gegangenen Saison 84 Weltcup- Punkte holte, wurde noch am Donnerstag von ÖSV- Arzt Christian Fink operiert.