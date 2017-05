Kreuzbandeinriss! Schöpf fällt monatelang aus

Alessandros Vater Bertram Schöpf bestätigte am Dienstag einem Medienbericht zufolge die Hiobsbotschaft, die bereits am Montag die Runde gemacht hatte. Damit ist für Schöpf die Saison vorzeitig beendet, er wird wohl auch den Start in die kommende Spielzeit verpassen. Für das österreichische Nationalteam, das am 11. Juni in der WM- Quali in Irland antreten muss, ist dies ebenfalls ein herber Verlust.

Foto: GEPA

Schöpf hatte sich am Freitag beim 4:1- Erfolg gegen Leverkusen ohne Fremdeinwirkung das Knie verdreht. Der 23- jährige Tiroler hatte in der Partie mit einem Tor und zwei Vorlagen geglänzt.