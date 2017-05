Kremser Häftling als Sextäter: Weitere Opfer?

Seit dem 21. April sitzt der 32 Jahre alte Wiener in Krems in U- Haft. Den Ermittlungen zufolge soll der Verdächtige in sozialen Medien vorwiegend Kontakt zu Frauen mit kleinen Töchtern gesucht haben. Die Polizei veröffentlichte nun ein Foto des Mannes.

Zeugen oder Opfer werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krems unter der Telefonnummer 059133/3440 zu melden.