Krebskranker schoss in Wohnung auf 50- Jährige

Drama in der Nacht auf Samstag in Wien- Brigittenau: Ein krebskranker Wiener griff laut Informationen der "Krone" in seiner Wohnung zur Faustfeuerwaffe, dabei löste sich ein Schuss, der eine 50- Jährige, die sich gerade in den Räumlichkeiten befand, in den Oberarm traf. Das Opfer brach blutüberströmt zusammen, danach richtete der 60- Jährige die Waffe gegen sich selbst und schoss sich in den Kopf.