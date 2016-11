Krebskranker möchte seinen Hund noch einmal sehen

Völlig überraschend wurde Heinrich- Jürgen A. vor einigen Wochen ins Spital eingeliefert. Die schwere Krebs- Diagnose war niederschmetternd. Vorübergehend hatte man die Hündin des Mannes in einem Tierheim im Burgenland untergebracht. "Als aber klar war, dass unser Freund nicht mehr gesund wird, hat er uns seine geliebte 'Cindy' überschrieben. Wir wollten das Tier zu uns holen, auch damit Jürgen seinen Schatz in den letzten Lebenswochen noch so oft wie möglich sehen kann", berichtet Markus M.

Also machte er sich zu dem privaten Tierheim auf, um "Cindy" abzuholen. "Die Betreiberin aber wollte zunächst nicht mit uns sprechen und hat uns bei einem weiteren Besuch erklärt, dass die Hündin unter einer ansteckenden Krankheit leide und völlig verwahrlost sei. Sie hat uns das Tier nicht herausgegeben", schildert M. empört.

Hündin laut Tierarzt kerngesund

Nach einiger Recherche fand der Tierfreund heraus, bei welchem Veterinär die kleine Mischlingshündin untersucht worden war. "Der Mediziner hat mir bestätigt, dass der Hund kerngesund ist", berichtet M.

Trotzdem konnte er bis jetzt die Herausgabe des Vierbeiners nicht erreichen: "Wir wollen nur eines, dass unser Jürgen, der mittlerweile in einem Pflegeheim in Großpetersdorf liegt, seine kleine 'Cindy' noch einmal sehen kann!"