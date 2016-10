Krebs- Todesfälle bei Frauen werden stark zunehmen

Die Zahl der Frauen, die an Krebs sterben, wird einer Studie zufolge in den kommenden Jahren dramatisch steigen. Im Jahr 2030 müsse mit 5,5 Millionen Todesfällen gerechnet werden, erklärte am Dienstag die US- Krebsgesellschaft am Rande einer internationalen Tagung in Paris. Dies entspräche einer Steigerung von 60 Prozent im Vergleich zu 2012.