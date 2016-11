Krammer mit 96 % als Rapid- Boss wiedergewählt!

K

der das Amt 2013 von Rudolf Edlinger übernommen hatte, versprach der Rapid- Gemeinde, mit seinen Präsidiumskollegen weiter alles zu tun, um die Basis für nachhaltige sportliche Erfolge zu legen. Wirtschaftlich soll der operative Cashflow gesteigert werden, das Trainingszentrum im Wiener Prater soll modernisiert von der Stadt übernommen werden. Dazu kündigte Krammer eine Nachwuchsoffensive an.

Bereits vor seiner Wiederwahl hatte Krammer Trainer Canadi demonstrativ den Rücken gestärkt und um Geduld gebeten. "Wir sind überzeugt, dass das Trainerteam erstklassig ist und die Mannschaft weiterbringen wird. Das ist aber nicht wie bei Jesus und den zwölf Aposteln, die Wunderdinge vollbringen können."

Foto: GEPA

Unter Canadi hat Rapid die ersten drei Partien verloren, zuletzt setzte es am Sonntag in der Bundesliga eine 1:2- Heimniederlage gegen Tabellenführer Sturm Graz (siehe Video oben). Krammer, der sein Amt als Präsident 2013 angetreten hatte, sprach von einem Prozess, der einige Zeit benötigen werde. "Man wird die Erfolge vielleicht nicht im nächsten Spiel, nicht im übernächsten, aber ganz sicher in absehbarer Zeit sehen", meinte der 56- Jährige.