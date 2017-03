Kraft siegt in Planica und baut Gesamtführung aus!

In der ersten Konkurrenz am Freitag triumphierte jedenfalls Kraft mit 490,2 Punkten - damit brachte er 9,8 Zähler zwischen sich und den zweitplatzierten Andreas Wellinger (GER). Markus Eisenbichler als Dritter lag schon fast 30 Punkte hinter Kraft. Michael Hayböck verbesserte sich als zweitbester Österreicher im Endklassement vom zwölften Platz zur Halbzeit auf den sechsten Rang. "Das war wieder einer von den schönsten Siegen", freute sich Kraft im ORF- TV.

Kraft: "Genial, dass mir zwei solche 'Raketen' gelingen"

"Genial, dass mir zwei solche 'Raketen' gelingen - ein Traumtag, unglaublich", schwärmte der Pongauer. Im zweiten Durchgang hatte der unmittelbar vor ihm gesprungene Wellinger nach einem Schachzug seines Trainers Werner Schuster um eine Luke auf Gate 12 verkürzt. Halbzeit- Leader Kraft bzw. ÖSV- Cheftrainer Heinz Kuttin folgten diesem Beispiel und Kraft segelte nach 243 Metern im ersten auf 240,5 Meter hinunter. "Wir haben das schon besprochen und gesagt: 'Echt nur, wenn es richtig notwendig ist.' Die Stufen sind hier riesig. Perfekt gemacht, alles ist aufgegangen", jubelte Kraft und ergänzte: "Sensationell, dass ich mich heute wieder so gespürt habe."

Kraft steht damit nach Rang drei in der Saison 2014/15 vor seinem ersten Gesamtweltcup- Sieg. Er wäre der erste Österreicher seit Gregor Schlierenzauer (2012/13) und würde für den insgesamt zwölften Gesamtweltcup- Sieg für Österreich sorgen. Vor ihm haben dies Hubert Neuper (1), Armin Kogler (2), Andreas Felder, Andreas Goldberger (3), Thomas Morgenstern (2) und Gregor Schlierenzauer (2) geschafft.

Hayböck: "Ich weiß, dass ich gut Skifliegen kann"

Zweitbester Österreicher war am Freitag Krafts Freund Hayböck, der sich dank eines 237- Meter- Flugs noch vom zwölften auf den sechsten Platz schob. Sein Ziel, sich noch zwischen Kraft und Stoch zu schieben, um Kraft noch mehr Punktevorsprung zu ermöglichen, verpasste Hayböck. "Ich weiß, dass ich gut Skifliegen kann und der hat gepasst", freute sich der Oberösterreicher über seinen zweiten Flug. Auch der Kampf um die kleine Kristallkugel für den Gesamtsieg im Skiflug- Weltcup ist quasi entschieden. Kraft führt bereits 92 Zähler vor Wellinger. Im Nationencup könnte die Entscheidung auch erst im letzten Bewerb am Sonntag fallen, da führen die Polen 226 Punkte vor Österreich und 419 vor Deutschland.

Das Ergebnis:

1. Stefan Kraft (AUT) 490,2 Punkte (243,0/240,5 m)

2. Andreas Wellinger (GER) 480,4 (235,0/235,0)

3. Markus Eisenbichler (GER) 461,8 (243,5/236,0)

4. Noriaki Kasai (JPN) 453,3 (221,0/235,5)

5. Kamil Stoch (POL) 452,1 (229,5/227,0)

6. Michael Hayböck (AUT) 439,5 (223,0/237,0)

7. Piotr Zyla (POL) 439,1 (225,0/223,5)

8. Robert Johansson (NOR) 437,3 (228,0/225,0)

9. Anders Fannemel (NOR) 430,5 (243,0/215,0)

10. Peter Prevc (SLO) 429,8 (218,5/226,0)

11. Daiki Ito (JPN) 427,5 (228,0/230,0)

12. Maciej Kot (POL) 424,6 (218,5/228,0)

13. Daniel- Andre Tande (NOR) 422,2 (219,5/233,0)

14. Andreas Stjernen (NOR) 420,1 (219,5/228,0)

15. Alex Insam (ITA) 419,5 (225,5/225,0)

16. Karl Geiger (GER) 417,9 (224,5/227,0)

17. Roman Koudelka (CZE) 417,7 (222,0/215,0)

18. Tomas Vancura (CZE) 416,6 (225,0/224,0)

19. Simon Ammann (SUI) 414,3 (231,0/228,0)

20. Domen Prevc (SLO) 405,6 (212,0/229,0)

21. Anze Semenic (SLO) 404,2 (229,5/221,0)

22. Jernej Damjan (SLO) 401,5 (217,5/221,0)

23. Dawid Kubacki (POL) 400,7 (220,5/215,0)

24. Manuel Fettner (AUT) 400,2 (221,5/220,5)

25. Richard Freitag (GER) 397,2 (213,0/222,0)

26. Jurij Tepes (SLO) 392,4 (214,5/217,0)

27. Taku Takeuchi (JPN) 387,9 (206,5/214,5)

28. Sebastian Colloredo (ITA) 384,7 (212,0/211,5)

29. Jewgenij Klimow (RUS) 384,0 (218,0/211,0)

30. Stefan Huber (AUT) 383,4 (209,0/211,0)

Der Stand im Gesamtweltcup:

1. Stefan Kraft (AUT) 1565 Punkte

2. Kamil Stoch (POL) 1479

3. Daniel- Andre Tande (NOR) 1201

4. Andreas Wellinger (GER) 1081

5. Maciej Kot (POL) 967

6. Domen Prevc (SLO) 949

7. Michael Hayböck (AUT) 792

8. Markus Eisenbichler (GER) 757

9. Manuel Fettner (AUT) 690

10. Peter Prevc (SLO) 676

11. Piotr Zyla (POL) 610

12. Andreas Stjernen (NOR) 571

13. Richard Freitag (GER) 492

14. Robert Johansson (NOR) 388

15. Vincent D. Sevoie (FRA) 381

Weiters:

21. Andreas Kofler (AUT) 307

34. Gregor Schlierenzauer (AUT) 94

37. Markus Schiffner (AUT) 81

42. Clemens Aigner (AUT) 50

58. Stefan Huber (AUT) 15

65. Florian Altenburger (AUT) 4

69. Elias Tollinger (AUT) 2

71. Daniel Huber (AUT) 1

74. Thomas Hofer (AUT) 0

74. Philipp Aschenwald (AUT) 0

Der Stand im Skiflug- Weltcup:

1. Stefan Kraft (AUT) 345 Punkte

2. Andreas Wellinger (GER) 253

3. Kamil Stoch (POL) 234

4. Noriaki Kasai (JPN) 170

5. Michael Hayböck (AUT) 162

6. Peter Prevc (SLO) 156

7. Domen Prevc (SLO) 124

8. Daniel- Andre Tande (NOR) 120

9. Jurij Tepes (SLO) 112

10. Piotr Zyla (POL) 105

11. Markus Eisenbichler (GER) 101

12. Maciej Kot (POL) 93

13. Robert Johansson (NOR) 80

14. Andreas Stjernen (NOR) 79

15. Richard Freitag (GER) 57

16. Johann Andre Forfang (NOR) 50

17. Anders Fannemel (NOR) 49

18. Jernej Damjan (SLO) 48

19. Karl Geiger (GER) 47

20. Daiki Ito (JPN) 46

21. Manuel Fettner (AUT) 39

22. Dawid Kubacki (POL) 39

23. Tomas Vancura (CZE) 29

23. Jewgenij Klimow (RUS) 29

25. Kevin Bickner (USA) 28

26. Anze Lanisek (SLO) 28

27. Simon Ammann (SUI) 27

28. Jan Ziobro (POL) 26

29. Roman Koudelka (CZE) 25

30. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 22

31. Alex Insam (ITA) 22

32. Anze Semenic (SLO) 22

33. Denis Kornilow (RUS) 17

34. Dmitrij Wassilijew (RUS) 15

34. Gregor Schlierenzauer (AUT) 15

36. Janne Ahonen (FIN) 14

37. Halvor Egner Granerud (NOR) 10

38. Andreas Wank (GER) 9

38. Viktor Polasek (CZE) 9

40. Cene Prevc (SLO) 7

41. Taku Takeuchi (JPN) 4

42. Stefan Huber (AUT) 3

42. Sebastian Colloredo (ITA) 3

44. Stephan Leyhe (GER) 2

45. Kaarel Nurmsalu (EST) 1

45. Michael Glasder (USA) 1

Der Stand im Nationencup:

1. Polen 5427

2. Österreich 5201

3. Deutschland 5008

4. Norwegen 3904

5. Slowenien 3414

6. Japan 1332

7. Tschechien 968

8. Russland 729

9. Frankreich 381

10. Schweiz 296