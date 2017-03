Kraft siegt am Holmenkollen und führt im Weltcup

Einfach Wahnsinn! Dieser Stefan Kraft fliegt derzeit wie ein Außerirdischer in anderen Sphären! Kein anderer Skispringer auf dieser Welt kommt mit dem Österreicher mit. So hat sich der Salzburger nach seinen zwei Goldenen bei der WM in Lahti jetzt auch am legendären Holmenkollen in Oslo, dem nordischen Ski- Mekka, die "Krone" aufgesetzt.

Nach dem ersten Durchgang lag Stefan noch auf Platz zwei hinter dem Deutschen Wellinger, doch im zweiten Durchgang knallte er einen Monstersprung in den Auslauf. Auf 132 Metern setzte er einen grandiosen Telemark, bekam durchwegs die Noter 19,5. Das war nahe am perfekten Sprung. "Ich bin megahappy", freute er sich danach, "dieser Sprung war einer meiner allerbesten." Damit setzte sich der Österreicher auch im Gesamtweltcup erstmals an die Spitze vor dem Polen Kamil Stoch.

31 Punkte Vorsprung

Stoch hatte schwere Probleme in der Luft, wäre im zweiten Durchgang beinahe gestürzt. So blieb nur Platz 22 für ihn - und Kraft führt nun mit 31 Punkten Vorsprung - schon morgen geht es im Weltcup in Lillehammer weiter.

Das Ergebnis in Oslo:

1. Stefan Kraft (AUT) 267,5 Punkte (130,0 m/132,0 m)

2. Andreas Wellinger (GER) 258,6 (133,5/127,0)

3. Markus Eisenbichler (GER) 244,1 (125,5/128,5)

4. Daiki Ito (JPN) 243,5 (127,5/124,5)

5. Andreas Stjernen (NOR) 241,7 (124,5/126,0)

6. Robert Johansson (NOR) 239,5 (126,0/128,5)

7. Daniel- Andre Tande (NOR) 236,8 (128,5/123,0)

8. Manuel Fettner (AUT) 227,7 (127,0/123,0)

9. Piotr Zyla (POL) 227,2 (124,0/119,5)

10. Johann Andre Forfang (NOR) 224,6 (114,5/129,5)

11. Maciej Kot (POL) 222,3 (117,0/125,5)

12. Vincent Descombes Sevoie (FRA) 222,2 (120,0/121,0)

13. Noriaki Kasai (JPN) 221,4 (120,0/123,5)

14. Richard Freitag (GER) 221,1 (122,0/122,5)

15. Michael Hayböck (AUT) 219,6 (122,0/120,0)

16. Peter Prevc (SLO) 218,5 (121,0/120,0)

17. Simon Ammann (SUI) 218,3 (121,0/122,0)

18. Stephan Leyhe (GER) 216,6 (120,5/121,5)

19. Roman Koudelka (CZE) 215,8 (117,5/122,0)

20. Gregor Schlierenzauer (AUT) 214,4 (121,0/119,5)

21. Joakim Aune (NOR) 212,1 (120,5/114,0)

22. Kamil Stoch (POL) 211,2 (126,0/114,5)

23. Dawid Kubacki (POL) 211,0 (120,5/118,0)

24. Taku Takeuchi (JPN) 209,2 (122,5/114,0)

25. Karl Geiger (GER) 204,0 (114,5/118,5)

26. Jernej Damjan (SLO) 202,0 (118,5/114,0)

27. Jurij Tepes (SLO) 201,9 (120,0/112,0)

28. Anze Semenic (SLO) 200,8 (117,0/115,5)

29. Jakub Janda (CZE) 199,7 (118,0/117,0)

30. Sebastian Colloredo (ITA) 196,5 (116,0/112,5)

Nicht im Finale u.a.: Markus Schiffner (33.) und Andreas Kofler (34.)

Gesamtweltcup:

1. Stefan Kraft (AUT) 1320

2. Kamil Stoch (POL) 1289

3. Daniel- Andre Tande (NOR) 1155

4. Andreas Wellinger (GER) 928

5. Maciej Kot (POL) 907

6. Domen Prevc (SLO) 899

7. Michael Hayböck (AUT) 687

8. Manuel Fettner (AUT) 654

9. Markus Eisenbichler (GER) 647

10. Peter Prevc (SLO) 574