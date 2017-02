Kraft segelt aufs Podest - Kot und Prevc gewinnen!

Oberstdorf- Doppelsieger Stefan Kraft hat am Samstag in Sapporo seinen nächsten Podestplatz eingesprungen: Der Salzburger musste sich nur Halbzeitleader Maciej Kot und Peter Prevc geschlagen geben, die mit je 260,2 Punkten einen Ex- aequo- Sieg feierten. Kraft fehlten 2,7 Punkte auf das Duo.