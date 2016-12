Kraft in Oberstdorf- Quali Dritter

Stefan Kraft hat am Donnerstag in der Qualifikation für den Auftaktbewerb der 65. Vierschanzen- Tournee in Oberstdorf als bester Österreicher den dritten Rang belegt. Mit 151,1 Punkte für 136 Meter musste der Ex- Tourneesieger nur dem Norweger Daniel Andre Tande (139 m) und dem Polen Kamil Stoch (137,5) den Vortritt lassen.