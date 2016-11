Kosovare löste 40- mal Fehlalarm aus - gefasst

Mehr als 40- mal hat ein 42- Jähriger in den vergangenen Tagen seine Finger nicht von Brandmeldern lassen können, diese eingeschlagen und bei der Wiener Feuerwehr für zahlreiche Fehlalarme gesorgt. Bei seiner jüngsten Tat am Sonntagnachmittag in Leopoldstadt erkannten Helfer der Feuerwehr den Kosovaren allerdings wieder und riefen die Polizei. Der Schaden durch die Fehleinsätze ist groß, er beträgt 15.000 Euro.