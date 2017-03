Kopilot- Vater: "Suchen auch nur nach der Wahrheit"

Günter Lubitz sagte weiter, die Familie müsse damit leben, dass der Sohn als "depressiver Massenmörder" dargestellt werde und dass er als "dauerdepressiv" gelte. Er habe seine Depression im Jahr 2009 aber überwunden. Die festgestellten Arztbesuche 2014 und 2015 seien ausschließlich wegen seines Augenleidens nötig gewesen. Er habe seinen Sohn in den Jahren vor dem Absturz als "lebensbejahenden, verantwortungsvollen" Menschen erlebt.

Alle Kameras waren auf Günter Lubitz gerichtet. Foto: ASSOCIATED PRESS

Dem offiziellen Untersuchungsbericht zufolge hat Andreas Lubitz den Airbus vor zwei Jahren absichtlich gegen einen Berg in den französischen Alpen gesteuert. Alle 150 Menschen an Bord starben.

"Reaktionen wären gleich, egal welchen Tag wir gewählt hätten"

Lubitz rechtfertigte den Zeitpunkt der Pressekonferenz auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Crash. Die Reaktionen wären die gleichen gewesen, "egal welchen Tag wir gewählt hätten". Der Familie sei es darum gegangen, Gehör zu bekommen. "Wie alle anderen Angehörigen sind wir auf der Suche nach der Wahrheit."

Im Rahmen der Pressekonferenz in Berlin stellte Luftfahrtexerte Tim van Beveren ein neues Gutachten zum Absturz vor. Van Beveren zweifelt in seiner Expertise an, dass Andreas Lubitz vor dem Crash bei Bewusstsein war. Atemgeräusche ließen noch nicht darauf schließen, dass man bei vollem Bewusstsein sei, so der Experte.

Luftfahrtexperte Tim van Beveren zweifelt an der Version der französischen Staatsanwaltschaft. Foto: AFP

Luftfahrtexperte äußert Zweifel an bisheriger Version

Auch den Punkt im Bericht der französischen Staatsanwaltschaft, dass die Cockpit- Tür von innen verriegelt war, zweifelt Van Beveren an: "Es gibt für diese Spekulation überhaupt keinen stichhaltigen Beweis, auch nicht nach einem Jahr akribischer Ermittlungen. War vielleicht das Keypad defekt? Es wird nur alle 12 000 Stunden bei der Wartung überprüft. Wenn so ein Keypad kaputt ist, hat das Konsequenzen, vor allem, wenn ein Flugzeug in der Luft ist. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass es bei diesem Flugzeug ein Problem gab. Dass sich eine Crew schon mal eingesperrt hat im Cockpit und sich nicht mit Hilfe des Keypads befreien konnte. Ich habe es weitergegeben, es ist nicht untersucht worden."