Konstanz: Iraker feuerte in Disco um sich - 2 Tote

In einer Diskothek in Konstanz im deutschen Bundesland Baden- Württemberg hat ein Mann in der Nacht auf Sonntag das Feuer auf die Gäste eröffnet. Es gab ein Todesopfer und mehrere Verletzte. Der Täter, laut Medienberichten ein 34- jähriger Iraker, starb wenig später nach einem Schusswechsel mit der Polizei. Man gehe von einem Einzeltäter aus, endgültig geklärt sei das aber noch nicht, teilte die Polizei mit. Man habe keinen Hinweis auf einen terroristischen Hintergrund, möglich sei eine Beziehungstat.