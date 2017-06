Konservative verpassen knapp absolute Mehrheit

Sie habe Stimmen, Sitze und Vertrauen verloren, sagte er. Das sei genug, um "zu gehen und Platz zu machen für eine Regierung, die wirklich alle Menschen dieses Landes repräsentiert", so Corbyn. May erklärte hingegen, Großbritannien brauche "eine Phase der Stabilität". Sollten sich die Prognosen bestätigten, sei es Aufgabe der Tories, "sicherzustellen, dass wir diese Phase der Stabilität haben".

Damit steht Großbritannien kurz vor Beginn der Brexit- Verhandlungen eine komplizierte Regierungsbildung bevor - entweder gibt es eine Minderheitsregierung, eine Koalition oder gar eine weitere Neuwahl. Für eine absolute Mehrheit sind 326 Sitze im Unterhaus erforderlich.

Die Konservativen lagen am Freitag gegen 6 Uhr Ortszeit (7 Uhr MESZ) bei 308 Sitzen, die oppositionelle Labour Party bei 258, die Schottische Nationalpartei (SNP) bei 34 und die Liberaldemokraten bei 12 Sitzen. Die Liberaldemokraten, die von 2010 bis 2015 mit dem konservativen Premier David Cameron regiert hatten, schlossen eine Koalition und einen "Deal" aus.

"Das ist das Gegenteil dessen, was May erreichen wollte"

"Das ist eine Katastrophe für Theresa May. Ihre Führung würde infrage gestellt werden und sie könnte zum Rücktritt gedrängt werden, falls sich die Ergebnisse bestätigen", sagte der Politikprofessor Iain Begg von Hochschule London School of Economics. Sein Kollege Tony Travers erklärte: "Das ist genau das Gegenteil dessen, was sie mit der Wahl erreichen wollte." Auch die Politologin Paula Surridge von der Bristol University sieht May geschwächt. Ein Rücktritt sei nicht auszuschließen.

Der CDU- Europaabgeordnete Elmar Brok sagte, er befürchte negative Auswirkungen auf die Brexit- Verhandlungen. "Dieses Ergebnis bedeutet, dass überhaupt keiner Kompromisse machen kann", sagte Brok in der ZDF- Sendung "Maybrit Illner". "Das wird für die Brexit- Verhandlungen sehr große Erschwernisse mitbringen." Dagegen sieht der ÖVP- Europaabgeordnete Othmar Karas die Verhandlungsposition der britischen Regierung "natürlich" geschwächt. Das Ergebnis sei eine "Strafe für Mays Brexit- Lügenpolitik", teilte Karas in einer Aussendung mit.

Überraschendes Zwischenergebnis

Die letzten Umfragen am Donnerstag hatten Theresa May und den Tories noch einen klaren Sieg vorrausgesagt. Der Ipsos- MORI- Befragung vom Donnerstag zufolge wollten 44 Prozent für die Konservativen und damit auch für "Misses Brexit" stimmen. Die sozialdemokratische Labour Party gab zugleich vier Punkte auf 36 Prozent ab, wie aus der Umfrage für den Londoner "Evening Standard" vom Wahltag hervorging. May kommt damit auf einen Vorsprung von acht Prozentpunkten zu ihrem Rivalen Jeremy Corbyn.

Wählen im Fitnesscenter

46,9 Millionen Wahlberechtigte konnten am Donnerstag ihr Kreuzchen machen - und das an den ungewöhnlichsten Orten: Denn die Briten müssen nicht unbedingt eine Schule oder Gemeindehalle aufsuchen. Als Wahllokale dienen am Donnerstag auch Bahnwaggons, Bücherbusse, ein Nagelstudio - und sogar Pubs. Im "Fox & Hounds" in Oxfordshire war das erfrischende Bier nach Erledigen der Wählerpflicht nicht weit. Andere Bürger konnten nebenbei noch eine Maschine Wäsche waschen oder Kalorien abtrainieren: Auch eine Münzwäscherei und Fitnesscenter wurden zu Wahllokalen umfunktioniert. Auffällig war allerdings die hohe Polizeipräsenz vor den Lokalen.

Terroranschläge dominierendes Thema im Wahlkampf

Besonders in den letzten Tagen war das dominierende Thema im britischen Wahlkampf nicht nur der Brexit gewesen, sondern auch die Terroranschläge, die das Land jüngst erschütterten. Vor zwei Wochen bombte sich ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert der Pop- Sängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft, vergangene Woche fuhr ein Van in eine Menschenmenge auf der London Bridge. May hatte zuletzt ein hartes Vorgehen gegen radikale Islamisten und Terroristen angekündigt.

Ja, die Queen dürfte wählen gehen

Übrigens: Theoretisch dürfte auch die Queen zur Wahlurne schreiten. In Großbritannien gibt es kein geschriebenes Gesetz, das ihr das Wahlrecht abspricht. Trotzdem gehen Königin Elizabeth II. und ihre Familie nie wählen und kandidieren auch nicht. Denn Aufgabe der Monarchie ist es, im Vereinigten Königreich Kontinuität zu stiften und die Gesellschaft zu einen - das verträgt sich nicht mit Parteinahme.

In ihrer Rolle als Staatsoberhaupt muss die Monarchin außerdem politisch neutral bleiben. Übrigens hat die 91 Jahre alte Queen auch keinen Pass. Da britische Pässe im Namen Ihrer Majestät ausgestellt sind, braucht sie selbst keinen.