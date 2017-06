Konservative verpassen knapp absolute Mehrheit

Die Wahllokale haben seit Donnerstag um 23 Uhr geschlossen und den aktuellen Auszählungen sowie Prognosen zufolge scheint es nach einem turbulenten Auf und Ab für Premierministerin Theresa May so, als ob sie mit ihrer Konservativen Partei vorne wäre. Damit wären die Tories weiterhin die görßte Partei: Laut Umfragen und bereits ausgezählten Stimmen kommt die amtierende Premierministerin auf 318 Sitze - also immer noch auf Platz eins, für die Absolute in Westminster sind allerdings 326 Mandate notwendig. Weiters dürfte die derzeit oppositionelle Labour- Partei 267 der insgesamt 650 Sitze erhalten. Die Liberal Democrats kämen somit auf 11 Mandate und SNP (Scottish National Party) auf 32. Die endgültigen Wahlergebnisse werden erst Freitagmittag erwartet, heißt es in Berichten von BBC.

Foto: EPA

Die Auszählung der Stimmen dauert die ganze Nacht Foto: EPA

Verlierer und Gewinner der Wahl

Um 4 Uhr Ortszeit (also 5 Uhr in Österreich) fehlten zum Endergebnis der britischen Unterhauswahl noch 219 Wahlkreise. Zurzeit haben die Tories mit Theresa May zehn Sitze verloren, die Labour- Partei hat 22 neue Sitze dazugewonnen. Für Theresa May ist das eine Demütigung, schreibt die BBC. May- Herausforderer Jeremy Corbyn forderte bereits den Rücktritt der Tory- Parteivorsitzenden. Doch daran denkt May gar nicht: "Gerade in Zeiten wie diesen braucht unser Land eine Periode der Stabilität", sagte sie. Dafür werde sie mit ihrer Konservativen Partei sorgen.

Theresa May zeigt sich glücklich und lachend - neben ihr Ehemann Philip Foto: Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

May-Herausforderer Jeremy Corbyn freut sich über die Gewinne Foto: AFP or licensors

Auch für die kleineren Parteien war es eine interessante Wahlnacht: Die Liberal Democrats mit Spitzenkandidat Tim Farron haben vier Mandate dazugewonnen, die SNP hat 13 verloren.

Tim Farron, Spitzenkandidat der Liberal Democrats Foto: AFP

Droht jetzt das Brexit- Chaos?

Laut aktuellen Prognosen der BBC dürften die Konservativen letztendlich auf 315 bis maximal 325 Parlamentssitze kommen - damit würden sie die absolute Mehrheit knapp verpassen! Das hieße, Theresa May müsste sich einen Koalitionspartner suchen, um weiter regieren zu können. Und das wiederum bringt zweierlei Folgen mit sich: Einerseits könnte ihr Parteivorsitz bei den Tories angezweifelt werden - das würde eine zweite Unterhauswahl in diesem Jahr bedeuten! -, andererseits könnten Koaltionsgespräche zu einer Verzögerung der Brexit- Verhandlungen führen.

Theresa May Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Doch wahrscheinlich würde sich nicht nur May auf Koalitionspartner- Suche begeben - auch die Labour- Partei hätte mit den richtigen Partnern Chancen auf eine Mehrheit. Die insgesamt 650 Parlamentssitze werden übrigens nach dem "The winner takes it all"- Prinzip vergeben: Das Mandat eines Wahlkreises geht also an die Partei, die die relative Mehrheit erreicht hat.

Überraschendes Zwischenergebnis

Die letzten Umfragen am Donnerstag hatten Theresa May und den Tories noch einen klaren Sieg vorrausgesagt. Der Ipsos- MORI- Befragung vom Donnerstag zufolge wollten 44 Prozent für die Konservativen und damit auch für "Misses Brexit" stimmen. Die sozialdemokratische Labour Party gab zugleich vier Punkte auf 36 Prozent ab, wie aus der Umfrage für den Londoner "Evening Standard" vom Wahltag hervorging. May kommt damit auf einen Vorsprung von acht Prozentpunkten zu ihrem Rivalen Jeremy Corbyn.

Foto: AP

Foto: AP

Wählen im Fitnesscenter

46,9 Millionen Wahlberechtigte konnten am Donnerstag ihr Kreuzchen machen - und das an den ungewöhnlichsten Orten: Denn die Briten müssen nicht unbedingt eine Schule oder Gemeindehalle aufsuchen. Als Wahllokale dienen am Donnerstag auch Bahnwaggons, Bücherbusse, ein Nagelstudio - und sogar Pubs. Im "Fox & Hounds" in Oxfordshire war das erfrischende Bier nach Erledigen der Wählerpflicht nicht weit. Andere Bürger konnten nebenbei noch eine Maschine Wäsche waschen oder Kalorien abtrainieren: Auch eine Münzwäscherei und Fitnesscenter wurden zu Wahllokalen umfunktioniert. Auffällig war allerdings die hohe Polizeipräsenz vor den Lokalen.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP

Terroranschläge dominierendes Thema im Wahlkampf

Besonders in den letzten Tagen war das dominierende Thema im britischen Wahlkampf nicht nur der Brexit gewesen, sondern auch die Terroranschläge, die das Land jüngst erschütterten. Vor zwei Wochen bombte sich ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert der Pop- Sängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft, vergangene Woche fuhr ein Van in eine Menschenmenge auf der London Bridge. May hatte zuletzt ein hartes Vorgehen gegen radikale Islamisten und Terroristen angekündigt.

Botschaften gegen den Terror an der London Bridge Foto: AFP

Foto: AFP

Schottlands Premierministerin Nicola Sturgeon Foto: AP

Foto: AP

Foto: AP

Ja, die Queen dürfte wählen gehen

Übrigens: Theoretisch dürfte auch die Queen zur Wahlurne schreiten. In Großbritannien gibt es kein geschriebenes Gesetz, das ihr das Wahlrecht abspricht. Trotzdem gehen Königin Elizabeth II. und ihre Familie nie wählen und kandidieren auch nicht. Denn Aufgabe der Monarchie ist es, im Vereinigten Königreich Kontinuität zu stiften und die Gesellschaft zu einen - das verträgt sich nicht mit Parteinahme.

Queen Elizabeth und Prinz Philip Foto: AP

In ihrer Rolle als Staatsoberhaupt muss die Monarchin außerdem politisch neutral bleiben. Übrigens hat die 91 Jahre alte Queen auch keinen Pass. Da britische Pässe im Namen Ihrer Majestät ausgestellt sind, braucht sie selbst keinen.