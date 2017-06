Konservative diskutieren über Mays Absetzung

Wie der "Telegraph" schreibt, loten Parteimitglieder wie Außenminister Boris Johnson, Innenministerin Amber Rudd und Brexit- Minister David Davis die Möglichkeiten eines Tauschs aus. Der "Sun" zufolge wollen hochrangige Mitglieder zwar definitiv einen anderen Premier, ein Sturz der Regierungschefin solle jedoch erst frühestens in sechs Monaten herbeigeführt werden, da sonst Labour- Chef Jeremy Corbyn an die Macht kommen könnte. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte aus Tory- Kreisen erfahren, May werde vorerst ihren Posten behalten.

May-Herausforderer Jeremy Corbyn freut sich über die Gewinne. Foto: AFP or licensors

"Stärkste Parteichefin, die wir im Moment haben"

Führende konservative Politiker wollten sich in der Frage nach der Zukunft Mays öffentlich nicht festlegen lassen. Es sei unmöglich, zu sagen, ob sie Ende des Jahres noch Regierungschefin sein werde, sagte etwa der Abgeordnete David Jones der BBC. "Theresa May ist sicherlich die stärkste Anführerin, die wir im Moment haben." Sein Kollege Owen Paterson erklärte, man "muss sehen, wie es läuft". Er wies darauf hin, dass die Gespräche über den geplanten EU- Austritt Großbritanniens in wenigen Tagen beginnen sollen. Die "Times" schrieb, May stehe "vor dem Abgrund". Das Land sei "faktisch führungslos" und "so gut wie unregierbar".

Der "Daily Mirror" befürchtet nun eine "Koalition der Spinner". Foto: AFP

May wollte sich durch die vorgezogene Wahl ein noch stärkeres Mandat für die EU- Gespräche einholen. Stattdessen verloren ihre Konservativen die absolute Mehrheit im Unterhaus und sind nun auf die Zusammenarbeit mit einer kleineren Partei angewiesen . Großbritannien dürfte damit geschwächt in die Brexit- Verhandlungen gehen.