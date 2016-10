"Konsequent": 100 Abschiebetransporte seit 2014

"Im Sinne der Rechtsstaatlichkeit sind und bleiben wir bei Rückführungen konsequent. Wer in Österreich keinen Anspruch auf Asyl hat, wird außer Landes gebracht. Gleiches gilt bei Personen, für die ein anderes Land zuständig ist", so Innenminister Wolfgang Sobotka.

Foto: APA/dpa/Patrick Seeger (Symbolbild)

Und so kam es jüngst zu einem "Jubiläum": Seit der Einrichtung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde von den heimischen Verantwortlichen nun bereits die 100. Charter- Rückführung organisiert. Insgesamt 21 abgelehnte Tschetschenen wurden per Bus in deren Heimat abgeschoben.