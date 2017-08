Konsel: "Sturm ist ein ernsthafter Titelkandidat"

Sturm Graz hat am Sonntag das Spitzenspiel der Bundesliga daheim gegen Red Bull Salzburg gewonnen und damit im sechsten Spiel den sechsten Sieg eingefahren. Der Vorsprung der Steirer auf den zweitplatzierten Titelverteidiger beträgt nun bereits fünf Punkte. Die Foda- Elf präsentiert sich zum Saisonstart in überragender Form. "Sturm ist ein ernsthafter Titelkandidat", zeigt sich "Krone"- Experte Michael Konsel in der Analyse der vergangenen Bundesliga- Runde (oben im Video) vom Spitzenreiter begeistert.