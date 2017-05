Konsel hütet in Tottis Traum- Elf das Tor

Selbst war Konsel am Sonntag trotz Einladung nicht in Rom, um der großen Totti- Show beizuwohnen. Privat Verpflichtungen hatten einen Flug in die Ewige Stadt unmöglich gemacht. So versäumte er höchst emotionale Momente im Stadio Olimpico. Totti war der Star des Abends, drehte mit seiner Frau und den drei Kindern Ehrenrunden, hielt eine Abschiedsrede via Stadionmikrofon, wurde frenetisch gefeiert.

Und doch spielte Konsel eine Rolle in der großen Totti- Mania. Ein italienischer Radio- Sender hatte den bald 41- jährigen Edel- Römer gebeten, die Elf seiner Karriere zu nominieren. Darin finden sich klingende Namen wie Batistuta, Cafu, Emerson - und eben Konsel. Er hütete das Tor der Roma, als der junge Totti dabei war, sich als Superstar zu etablieren.

Tottis Top- Elf seiner Karriere:

Konsel; Candela, Aldair, Samuel, Cafu; Nainggolan, De Rossi, Emerson; Batistuta, Montella/Cassano, Totti