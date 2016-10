Konfetti lösten bei Festakt Sprinkleranlage aus

Die Bank hat am heutigen vorgezogenen Weltspartag ihren "Financial Life Park" am Erste- Campus in Wien eröffnet. Nach kurzen Ansprachen von Finanzminister Hans Jörg Schelling und Erste- Konzernchef Andreas Treichl machte sich Schelling daran, im Foyer vor dem interaktiven Finanzschulungszentrum für Kinder und Jugendliche das berühmte Band durchzuschneiden.

Foto: APA/HANS PUNZ

Feueralarm nach musikalischem Tusch

Ein musikalischer Tusch, ein Knall: Und neben bunten Konfettis regnete es plötzlich auch noch kaltes Löschwasser von oben - Feuer- Fehlalarm. Die Teilnehmer an der Feierstunde hatten danach nur mehr damit zu tun, sich selbst samt Laptops, Handys, Unterlagen, Taschen und Jacken ins Trockene zu bringen.

Foto: APA/HANS PUNZ

Schelling selbst nahms mit Humor. Als die Tonanlage nach ein paar Schreckminuten wieder angeworfen wurde, meinte er nur, der Financial Life Park sei jetzt eröffnet und getauft. Die Sprinkleranlage begoss den Festakts- Trakt etwa eine Viertelstunde lang mit Löschwasser, für die eingetroffenen Feuerwehren gab es aber glücklicherweise wenig zu tun.