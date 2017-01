Komplize des Wiener IS- Terroristen verhaftet

Wie der "Focus" berichtet, sollen sich die beiden Terrorverdächtigen in der Wohnung in Neuss mit der Herstellung von Sprengstoff befasst haben, bevor der 17- Jährige nach Österreich ausreiste, um in Wien ein Blutbad anzurichten.

Foto: APA/dpa/Chris Gossmann (Symbolbild)

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf leitete dem Bericht zufolge gegen den mutmaßlichen Komplizen des jungen IS- Sympathisanten ein Verfahren wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ein. Auch die Ehefrau des Mannes wurde bei der Stürmung der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Im Dauerverhör zum IS bekannt

Erst am Samstag hatte sich der junge Wiener im stundenlangen Dauerverhör durch Staatsschutz- Ermittler zum IS bekannt. Er hätte mit Internet- Bombenbauplänen einen Anschlag in der U6- Bahn- Station am Westbahnhof oder einem belebten Platz in der Hauptstadt verüben wollen.