"Kommunisten- Spion" gegen "Zündler" live im ORF

Es war das erwartet heftige letzte TV- Duell vor der Wiederholung der Hofburg- Stichwahl am kommenden Sonntag. Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen schenkten einander in der ORF- Diskussion am Donnerstagabend wenig, dem ehemaligen Chef der Grünen wurde sinngemäß gar vorgeworfen, ein kommunistischer Spion gewesen zu sein. FPÖ- Kandidat Hofer hingegen spiele mit dem Feuer, wenn er einen EU- Austritt Österreichs ins Spiel bringe. krone.at hat für Sie das Duell mitverfolgt.