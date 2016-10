Kommunisten blockieren Budget: Neuwahlen in Graz

Bezüglich des Murkraftwerks muss man wissen: Alle Genehmigungen und Bescheide sind längst erteilt, es könnte sofort mit dem Bau begonnen werden. Eine Volksbefragung, die 400.000 Euro kosten würde, wäre also völlig sinnlos.

Mit Staunen betrachtet man daher das Polit- Schauspiel, das die Grazer Kommunisten mit Parteichefin und Bürgermeister- Stellvertreterin Elke Kahr aufführen: Das Budget mit den Koalitionsparteien ÖVP und SPÖ hat man praktisch ausverhandelt (mit einigen "Zuckerln" für die KPÖ, wie einem Gebühren- Stopp). Dennoch lässt man es nun platzen. Das führt unweigerlich zu Neuwahlen, denn ÖVP und SPÖ haben im Gemeinderat keine Zweidrittelmehrheit. FPÖ und Grüne hatten bereits klargestellt, beim Budget nicht mitzugehen.

KPÖ-Parteichefin Elke Kahr hat Budgetverhandlungen abgebrochen - aus äußerst fragwürdigen Gründen. Foto: Krone

SPÖ: "KPÖ betreibt verantwortungslose Politik"

Für den Grazer SPÖ- Chef Michael Ehmann betreibe Kahr "eine verantwortungslose Politik". FPÖ- Chef Mario Eustacchio ergänzte: "Wir haben den Rechtsstaat zu akzeptieren. Es ist absurd, dass die Kommunisten Bedingungen stellen, die rechtlich gar nicht zu erfüllen sind."

Kurios: Die Kraftwerksgegner der Initiative "Rettet die Mur" hatten die nötigen 10.000 Unterschriften für Einleitung einer Volksbefragung bereits im Jahr 2012 zusammen, aber gaben diese trotzdem erst vor wenigen Wochen ab. In diesem Zeitraum folgten ÖVP, SPÖ und auch die FPÖ der Meinung der Stadt- Juristen und stimmen gegen eine Volksbefragung.

Bürgermeister Nagl: "Große Mehrheit für Kraftwerk"

ÖVP- Bürgermeister Siegfried Nagl sprach bezüglich einer nachträglichen Einleitung einer Volksbefragung von rechtlichen Problemen, "weil ja die Initiative mit der Übergabe der Unterschriften so lange gehadert uns diese nicht gegeben hat, sodass eigentlich schon alle Beschlüsse gefallen sind - und das macht es rechtlich sehr schwer." Nagl ergänzte: "Die Aktivisten von 'Rettet die Mur' sind mit den Stimmen der besorgten Bürger nicht sorgsam umgegangen." Nagl erinnerte aber an eine Befragung, die er 2012 via Internet durchgeführt hat - 30.000 Grazer hatten teilgenommen, 76 Prozent hatten sich für das Kraftwerk ausgesprochen.

Schwere Zeiten brechen für den Grazer ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl an. Foto: KRONEN ZEITUNG

Wie geht es jetzt in Graz politisch weiter? Noch diese Woche wird Nagl mit den anderen Rathausparteien beraten. Es sind ja einige Schritte zu bedenken, so muss der Gemeinderat in einer Sondersitzung aufgelöst werden, um Neuwahlen einzuberufen usw. Der Termin für die vorgezogene Wahl soll schon bald fixiert werden - der wahrscheinliche Termin ist März 2017.