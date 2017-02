Komet fliegt am Samstag relativ nah an Erde vorbei

Der Komet 45P/Honda- Mrkos- Pajdusakova fliegt in der Nacht auf Samstag in 12,4 Millionen Kilometer Entfernung - das entspricht in etwa der 32- fachen Strecke Erde- Mond - an der Erde vorbei. Entsprechendes Wetter (sprich: freie Sicht) vorausgesetzt, wird der grünlich leuchtende Komet mithilfe eines Fernglases oder einem Amateurfernrohr am Nachthimmel beobachtbar sein.