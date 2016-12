Kombi: Pommer als bester Österreicher Zehnter

Die deutschen Kombinierer setzten ihre Dominanz im WM- Winter fort. Nach dem Double von Johannes Rydzek in Ruka feierte in Norwegen Eric Frenzel einen Doppelsieg. Der vierfache Weltcup- Gewinner setzte sich bei seinem 40. Einzel- Erfolg 10,8 Sekunden vor seinem Teamkollegen Björn Kircheisen durch. Rydzek sorgte sogar für einen zweiten Dreifach- Erfolg in Serie und führt weiter die Gesamtwertung an.

Auch Pommer bewies bisher Konstanz. Er war in allen vier Bewerben zwischen den Rängen neun und zwölf platziert. "Der Lauf war tadellos, mir haben halt zwei, drei Meter auf der Schanze gefehlt", meinte der Inzinger, der 1:22,9 Minuten zurücklag. Der dritte Rang mit dem Team beim ersten Einsatz war für ihn der Höhepunkt des zweiten Weltcup- Wochenendes.

Denifl und Seidl schlugen sich nach den Sprung- Platzierungen sechs und acht besser als am Vortag, als sie nach ähnlichen Leistungen noch aus den Top 15 gefallen waren. Der Rückstand betrug aber neuerlich rund eineinhalb Minuten. Weltmeister Bernhard Gruber ging hingegen nach verpatztem Sprung (40.) als 32. ebenso wie Philipp Orter (34.) leer aus.