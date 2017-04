Kolumbien: Mehr als 250 Tote bei Überschwemmungen

Schwere Regenfälle hatten am Freitagabend den Fluss Mocoa und drei Zuflüsse über die Ufer treten lassen und die Erde ins Rutschen gebracht. Am Samstag war der 40.000- Einwohner Ort Mocoa von Strom und Leitungswasser abgeschnitten.

Luftbilder machen das Ausmaß der Katastrophe in Mocoa deutlich. Foto: AP

Luftbilder zeigten dramatische Schäden, ganze Viertel wurden zerstört. Mocoa liegt in der Nähe der Grenze zu Ecuador, rund 630 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bogota.

Bürgermeister: "Häuser in 17 Vierteln praktisch ausradiert"

"Ein großer Teil der Bevölkerung ist von der Lawine quasi mitgerissen worden (...). Die Häuser in 17 Vierteln sind praktisch ausradiert worden", sagte Bürgermeister Jose Antonio Castro. "Mein Haus wurde auch zerstört, der Schlamm steht bis an die Decke", so Castro.

Angesichts der hohen Zahl von Verletzten könne die medizinische Versorgung in Mocoa nicht mehr gewährleistet werden, erklärte die zuständige Gouverneurin Sorrel Aroca. "Uns fehlt Personal, um den Opfern der Tragödie zu helfen."

Die Behörden bildeten einen Krisenstab. Militär, Polizei und Rettungskräfte suchten nach den Vermissten. Dabei müssten Hunderttausende Tonnen von Schutt und Schlamm weggeräumt werden, sagte Carlos Ivan Marquez von der Katastrophenschutzbehörde des Landes.

Präsident Santos: "Tragödie lässt alle Kolumbianer trauern"

Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos sagte eine geplante Kuba- Reise ab und reiste umgehend nach Mocoa, um sich ein Bild zu machen. "Diese Tragödie lässt alle Kolumbianer trauern."

Präsident Juan Manuel Santos tröstet Menschen im Katastrophengebiet. Foto: AFP

Als Santos am Samstag in Mocoa eintraf, betonte er mit Blick auf die Opfer: "Wir wissen nicht wie viele es werden." Er verhängte den Katastrophenzustand, um die Hilfsmaßnahmen zu beschleunigen. Santos wurde von den Ministern für Verteidigung, Gesundheit und Umwelt begleitet. Außerdem reisten mit ihm die Chefs von Armee und Polizei sowie Leiter von Hilfsorganisationen.

Schlammlawine vor 31 Jahren forderte 25.000 Menschenleben

In Kolumbien hatte sich vor 31 Jahren auch die weltweit bisher schlimmste Katastrophe durch eine Schlammlawine ereignet. Nach dem Ausbruch des Vulkans Nevado del Ruiz brachte die Lava die Eiskappe des 5390 Meter hohen Vulkans zum Schmelzen und löste damit im November 1985 eine Schlamm- und Gerölllawine aus, die die Stadt Armero auslöschte, 25.000 Menschen starben. Heute ist der Ort ein riesiger Friedhof.