Koller über Scharner: "Ihm ist wohl langweilig"

Marcel Koller nahm seine Kritik nicht so ernst: "Ich habe Scharner ein bisschen kennengelernt. Es ist ihm vielleicht ein bisschen langweilig, er ist nicht mehr in den Medien vertreten. Ich bin ja kein Österreicher, ich mag die Österreicher aber. Wenn ich das ein bisschen vergleiche und den Krankl, den Prohaska und den Polster hernehme: Die haben etwas erreicht im Fußball, die kennt man. Bei Scharner hat man das Gefühl, dass er auch so groß sein will."

Zum Vorwurf David Alaba hätte verweigert links hinten zu spielen, sagte der Schweizer: "Es stimmt nicht, war Scharner dabei? Von wo und wem ist die Flanke am Ende von links gekommen?"