Kollaps im Auto: Sechs Verletzte bei Crash in Wien

Neben den drei verletzen Fahrzeuginsassen wurden zuletzt auch noch ein 60- jähriger Mann, ein 45- Jähriger und eine 34- jährige Frau im Bereich des Fußgängerübergangs bei der Radetzkystraße verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr quasi vor der Haustür der Zentrale der Wiener Berufsrettung, weshalb diese rasch mit sieben Rettungsteams vor Ort war, um die Patienten notfallmedizinisch zu versorgen.

Alle sechs Verletzten wurden zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser gebracht, hieß es in einer Aussendung. Ein Hund, der sich in einem der Unfallautos befunden hatte, wurde von einer Sanitäterin beruhigt und dann der Polizei übergeben.