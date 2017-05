Koffein- Limo getrunken: US- Teenager (16) tot

Davis Allen Cripe war am 26. April in seiner High School im US- Bundesstaat South Carolina zusammengebrochen. Wie der zuständige Gerichtsmediziner Gary Watts am Montag gegenüber US- Medien erklärte, hatte Davis innerhalb von zwei Stunden eine große Flasche Mountain Dew, einen Caffé Latte und einen Energydrink getrunken.

Bei Mountain Dew handelt es sich um eine stark koffeinhaltige Zitronenlimonade. In einer Zwei- Liter- Flasche sind etwa 310 ml Koffein enthalten, das entspricht etwa fünf Tassen Espresso. Gemeinsam mit dem Kaffee und dem Energydrink führte das zu einer Überdosierung und schließlich zum Infarkt. "So viel Koffein in dieser kurzen Zeit hat zu einer Herzrythmusstörung geführt", so Watts. "Diese Drinks können sehr gefährlich sein."

Davis Allen Cripe war Anhänger von Straight Edge, wie die schwarzen X auf seinem Handrücken zeigen. Foto: twitter.com

16- Jähriger lehnte Drogen und Alkohol ab

Davis hatte unter keinerlei Vorerkrankungen gelitten und war Anhänger der Straight- Edge- Kultur gewesen, hatte also jegliche Form von Drogen oder Alkohol abgelehnt. Seine Eltern bestätigten dies: "Unser Sohn war ein guter Mensch, ein Vorbild." Viele der Straight Edger verzichten auch auf Koffein oder leben vegan.

Gerichtsmediziner Watts bilanzierte sichtlich bewegt: "Wir haben einen jungen Menschen durch eine völlig legale Substanz verloren." Davis' Vater hofft, dass der Tod seines Sohnes wenigstens anderen Menschen ein warnendes Beispiel sei, welche Gefahren von exzessivem Koffeinkonsum ausgehen.