Koepka siegt bei US Open - Wiesberger auf Platz 16

Der US- Golfprofi Brooks Koepka hat überlegen, mit vier Schlägen Vorsprung, das 117. US Open in Erin bei Milwaukee gewonnen. Der 27- Jährige aus West Palm Beach im Bundesstaat Florida ist mit seinem ersten Triumph an einem Majorturnier am vorläufigen Höhepunkt angelangt. Nach seinem Wechsel zu den Profis vor fünf Jahren brachte Brooks einen ungewöhnlich rasanten Aufstieg zustande.