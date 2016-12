Köln: Flüchtlinge als Wachmänner eingesetzt?

Paukenschlag in der Causa rund um die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht vor einem Jahr: Wie die "Bild"- Zeitung am Donnerstag berichtete, sollen in der Horror- Nacht 59 Flüchtlinge ohne entsprechende Qualifikation als Wachmänner eingesetzt geworden sein. Demnach hätten sie damals erst kurze Zeit in Deutschland gelebt und seien in einem Erstaufnahmelager für fünf Euro pro Stunde als Security- Kräfte angeheuert worden. Bei mindestens neun Flüchtlingen soll es zu Zwischenfällen gekommen sein, einer sei sogar alkoholisiert zum Dienst erschienen.