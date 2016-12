Koalition: Reblaus- Kur als letzte Chance

Die Idee zum Heurigenbesuch soll von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner gekommen sein. Und der von dieser Idee doch etwas überrumpelte Bundeskanzler Christian Kern, der sich nicht nur zu FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache ausgesucht höflich benimmt, sagte zu. Die Begeisterung bei den sozialdemokratischen Regierungsmitgliedern über die von oben verordnete Reblaus- Kur soll sich allerdings in Grenzen gehalten, der eine oder andere Minister mit einer Absage spekuliert haben.

Gruppenerfahrung zur Spannungs- Auflösung

Aber Kern als ehemaliger Bahn- Manager der modernen Schule steht dem dynamischen Erlebnis von Gruppenerfahrung zur Auflösung von Spannungen durchaus aufgeschlossen gegenüber. Erlaubt entschuldigt ist damit lediglich Verkehrsminister Jörg Leichtfried, der beim Verkehrsministerrat in Brüssel ist.

Verkehrsminister Jörg Leichtfried Foto: Christian Jauschowetz

ÖVP bräuchte eigene Heurigen- Therapie

Im Lager des ÖVP- Teams ist, wie von dort erzählt wird, die Lust an einem gemeinsamen Heurigenabend mit dem Koalitionspartner noch geringer. Zumal ein Funktionär aus der Führungsebene sagt, dass die ÖVP nach den Turbulenzen zwischen Parteichef Mitterlehner und Klubobmann Reinhold Lopatka zuvor einen eigenen Therapie- Heurigen bräuchte. "Der Reinhold (gemeint ist Mitterlehner, Anm. d. Red.) versteht sich mit den Roten ohnehin besser als mit seinen Leuten", sagt der ÖVP- Politiker.

Offiziell fehlen wird bei dem Regierungs- Heurigen Innenminister Wolfgang Sobotka. Er konnte sich mit einer Dienstreise nach Malta zum Thema Grenzschutz vor dem gemütlichen Abend mit seinen Kollegen retten.

Außenminister Sebastian Kurz Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Außenminister Kurz kuriert sich daheim aus

Bereits frühzeitig abgesagt hatte Außenminister Sebastian Kurz. Er habe anderweitige Verpflichtungen. Danach sei er aber von Mitterlehner gedrängt worden, er solle an diesem Abend doch bitteschön dabei sein. Nützte alles nicht: Kurz lässt ausrichten, dass er erkrankt sei und sämtliche Termine für diese Woche absagen müsse.

Pointe am Rande: Der Heurige in Wien- Mauer, den die Regierung für ihr Advent- Treffen ausgewählt hat, war lange Zeit ein Stammlokal von Ex- Kanzler Werner Faymann.