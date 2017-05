Koalition mit der FPÖ: SPÖ setzt auf Zeitgewinn

Von einigen SPÖ- Kollegen in den Bundesländern ist für diesen Urabstimmungsplan, den der steirische SPÖ- Chef und Kanzler- Vertrauten Schickhofer entwickelt hat, durchaus mit Wohlwollen aufgenommen worden. Allerdings mit unterschiedlichen Nuancen. So hat Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl sofort erklärt: "Ich begrüße eine Mitgliederbefragung auf Bundesebene.

"Warten auf Kaisers "Kriterienkatalog"

Zurückhaltender, aber nicht ablehnend die Stellungnahme der Tiroler SPÖ- Chefin Elisabeth Blanik: "Ja, warum nicht?" Kärntens Landeshauptmann und SPÖ- Chef Peter Kaiser, der seit Monaten an einem "Kriterienkatalog" arbeitet, in dem die SPÖ die Voraussetzungen für eine Regierungszusammenarbeit festschreiben will, verweist auf diesen Katalog, der offiziell freilich noch immer auf sich warten lässt.

Lieber doch nur in den Gremien diskutieren?

Die Position von Salzburgs SPÖ- Chef Walter Steidl zur SPÖ- Mitgliederbefragung über eine FPÖ- Koalition fällt umständlicher aus. Sie lautet, dass diese Basisbefragung "nicht vorrangig" ist. Die auf Anhieb für Nicht- Funktionäre kaum verständliche Erklärung könnte bedeuten, dass man die Frage in den Parteigremien diskutieren sollte.

Strache: "SPÖ philosophiert über einen Verhinderungskatalog"

Offenkundig einigermaßen lächerlich findet FPÖ- Chef Heinz- Christian Strache die Behandlung der FPÖ- Frage in der SPÖ. "Man philosophiert dort über einen sogenannten 'Kriterienkatalog', der doch nur ein Verhinderungskatalog ist, bei dem aber keiner die Inhalte kennt und zusätzlich will man eine Mitgliederabstimmung", kommentiert Strache das Dilemma der Kern- SPÖ. Solange die SPÖ dies nicht geklärt hat, gelte der SPÖ- Beschluss, dass es "keine Koalition der SPÖ mit der FPÖ auf Bundesebene gibt. Das ist die Realität", so Strache.

