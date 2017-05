Koalition ist Geschichte! Jetzt jeder gegen jeden?

Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

"Wenn es wirklich darum geht, Projekte auf den Weg zu bringen", sei er dabei, so Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP), der nun das Amt des Vizekanzlers übernimmt. Am Mittwoch sollen sowohl er als auch sein Parteikollege Harald Mahrer, der zum Wirtschafts- und Wissenschaftsminister aufsteigt, angelobt werden.

Kern spricht Kurz Glaubwürdigkeit ab

Der SPÖ ist all dies bereits völlig egal. Bundeskanzler Kern beharrte darauf, dass der neue ÖVP- Chef Kurz auch Vizekanzler wird. Weil es darum gehe, dass die Parteichefs "Verantwortung übernehmen" müssten. Wenn die ÖVP das nicht wolle, fehle die Glaubwürdigkeit am Angebot zur Fortführung der Sacharbeit, so Kern. Daher setze er jetzt auf einen "lebendigen Parlamentarismus" (siehe Video unten).

Video: APA

Im Klartext heißt das: Die Koalition hat sich in einer regelrechten Blitzscheidung formal schon jetzt getrennt, es wird keine weitere Regierungsarbeit, keine gemeinsamen Anträge, keine gemeinsamen Beschlüsse mehr geben. Jetzt herrscht ein freies Spiel der Kräfte im Parlament, jeder kann mit jedem versuchen, eine Mehrheit zu bilden.

Kurz: "Geordnet und besonnen agieren"

Kurz, der bei seiner Rede im Hohen Haus lautstark ausgebuht wurde , betonte erneut, dass er sich an das Koalitionsabkommen gebunden fühle. Er wolle "geordnet und besonnen agieren", so Kurz. Die SPÖ will er jedenfalls nicht überstimmen.

Video: APA

Am Dienstagnachmittag gab es noch ein Treffen von Kanzler Kern mit den anderen Parteichefs. Dabei wurden das weitere Vorgehen besprochen und der 15. Oktober als Wahltermin fixiert . Zu tun gäbe es in den kommenden Monaten jedenfalls genug. Die SPÖ hat eine Liste mit zehn Punkten vorgelegt, die noch vor der Wahl erledigt werden sollen - Themen, um die schon sehr lange gestritten wird. Ob nun allerdings unter den geänderten Verhältnissen tatsächlich etwas weitergeht, darf bezweifelt werden. Mehrheiten zu finden, wird kein leichtes Unterfangen.

Doris Vettermann und Michael Pommer, Kronen Zeitung

Filzmaier analysiert: Freie Mehrheiten

Ab sofort winken SPÖ und ÖVP im Parlament nicht länger Ministerratsbeschlüsse durch. Stattdessen könnte es freie Mehrheiten unter den Abgeordneten geben. Der Politologe Peter Filzmaier erklärt, was das bedeutet.

Politologe Peter Filzmaier Foto: Martin A. Jöchl, APA/HERBERT NEUBAUER