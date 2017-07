Knappe Niederlage für Ermacora und Pristauz

Alles oder nichts heißt es jetzt für Martin Ermacora und Moritz Pristauz bei der Beachvolleyball- Weltmeisterschaft - denn auch das zweite Gruppenspiel ging verloren. Wenn auch denkbar knapp: Nach einem schwachen ersten Satz schaffte das Duo den verdienten Ausgleich, forderte die Kanadier angetrieben vom Publikum voll. Pristauz: "Da sind wir richtig gut reingekommen."

Am Ende hat es leider nicht gereicht - weil Martin und Moritz im dritten Satz schnell 1:4 zurück lagen und die Kanadier die Partie souverän fertig spielen konnten. Am Ende hieß es 2:1 für Kanada. Vor allem Pedlow brillierte am Netz, der 30- Jährige verwertete 23 Angriffe. Für die jungen Österreicher muss jetzt im letzten Gruppenspiel gegen Candra/Ashfiya aus Indonesien unbedingt ein Triumph her. Ermacora: "Wir kennen sie nicht, werden aber alles für einen Sieg tun."

Marcel Santner, Beachkrone