Knapp 30 Grad im Westen, Höhepunkt am Dienstag

Knapp 30 Grad in Bludenz in Vorarlberg und Landeck in Tirol, um die 26 Grad in der Wiener City - am Samstag haben wir den ersten Sommertag in Österreich erlebt. Auch der Sonntag lädt mit sonnigen Temperaturen zum Baden, Grillen und Genießen ein. Am Dienstag erreicht die erste Hitzewelle mit 32 Grad in Wien den Höhepunkt.