Knalleffekt: Pilz zeigt Darabos und Gusenbauer an!

Knalleffekt im Eurofighter- U-Ausschuss: Wie Peter Pilz, Fraktionsführer der Grünen, am Donnerstag mitteilte, bringt er nun doch eine Anzeige gegen Ex- Verteidigungsminister Norbert Darabos und Ex- Kanzler Alfred Gusenbauer (beide SPÖ) ein. Noch heute werde er eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien senden, so Pilz. Der Vorwurf lautet auf Untreue bzw. Beitragstäterschaft dazu.