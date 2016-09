Klitschko will gegen IBF- Champ Joshua kämpfen

Wladimir Klitschko will noch in diesem Jahr um die Schwergewichts- Weltmeisterschaft boxen! Sein Wunschgegner ist der englische IBF- Champion Anthony Joshua. Joshua (17:0 Siege, alle vorzeitig) will am 26. November in der Manchester- Arena kämpfen. Ob Klitschko dann sein Gegner sein wird, ist aber noch unklar. Ansprüche auf einen Kampf gegen Joshua meldet auch Pflichtherausforderer Joseph Parker an.