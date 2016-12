Klitschko plant WM- Kampf gegen Joshua am 29. April

Falls der britische IBF- Weltmeister Anthony Joshua am kommenden Samstag in Manchester seinen Titelkampf gegen den Amerikaner Eric Molina gewinnt, kommt es zum Duell mit Klitschko . Dann würde der Kampf am 29. April 2017 im Londoner Wembley- Stadion stattfinden, sagte Klitschkos Manager Bernd Bönte.

Foto: APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Der 27- jährige Joshua, der 2012 Olympiasieger wurde, hält seit April vergangenen Jahres den IBF- Titel. Klitschko verlor seinen WM- Titel im November 2015, als er in Düsseldorf überraschend Tyson Fury unterlag. Der vereinbarte Rückkampf gegen Fury ist zweimal geplatzt. Der Brite hat wegen psychischer Probleme vorerst eine Pause eingelegt.